Минчанин получил пять лет колонии — его обвинили в том числе и в оскорблении Лукашенко

Суд Ленинского района Минска (судья Татьяна Шотик) 30 сентября приговорил 40-летнего столичного жителя Андрея Новицкого к пяти годам лишения свободы в колонии усиленного режима.

Как сообщает правозащитный сайт spring96.org, мужчину признали виновным по трем статьям Уголовного кодекса: 368 (оскорбление президента), 295 (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ) и 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

Отмечается, что судебные расходы на проведение экспертиз составили 392 рубля 79 копеек.

Новицкий находится под стражей с 1 июня 2021 года. Его признали виновным в том, что 27 сентября 2020 года он принял активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок: на проспекте Победителей присоединился к группе граждан, держал в руках бело-красно-белый флаг, публично выкрикивал лозунги, направленные на нарушение общественного спокойствия. Новицкий находился на проезжей части, что повлекло за собой нарушение работы транспорта. Его действия были сопряжены с неподчинением законным требованиям сотрудников милиции.

По версии обвинения, он также принял активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, 11 октября на улице Кальварийской и проспекте Победителей, где в том числе «надел на плечи БЧБ-флаг и продемонстрировал сжатый кулак с вытянутой вверх рукой».

Кроме того, Новицкого признали виновным в том, что он оскорбил Александра Лукашенко в YouTube. Ему же вменили приобретение «сыпучего вещества, которое он незаконно хранил и перевозил, не сообщив уполномоченным органам».

По ст. 342 УК мужчина признал вину частично, по ст. 368 УК — полностью, по ч. 2 ст. 295 УК — не признал вообще.

Гособвинитель на суде заявил, что вина Новицкого доказана в полном объеме. Он посчитал, что, несмотря на то что прошлые судимости погашены, они «характеризуют его личность и не должны остаться без внимания суда», и попросил назначить мужчине наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии усиленного режима.

Защитник отметил, что впервые в его практике на заседаниях отсутствуют свидетели, при этом одна из инкриминируемых частей статьи УК — тяжелая. «Если декриминализированы действия в отношении гладкоствольного оружия и это является административным правонарушением, то за один порох уже предусмотрена уголовная ответственность? Я с этим не соглашусь», — заявил адвокат. Он также подчеркнул, что за участие в несанкционированных мероприятиях его подзащитный уже привлекался к административной ответственности. Защитник уверен, что запрошенное прокурором наказание «за данные действия чрезмерно».

В последнем слове Новицкий попросил суд учесть частичное признание вины, а также состояние здоровья его матери, которой нужна помощь в хозяйстве, и избрать меру наказания, не связанную с лишением или ограничением свободы.