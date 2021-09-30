В Беларуси политзаключенными признаны еще 12 человек

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В Беларуси политзаключенными признаны еще 12 человек, говорится в принятом 30 сентября заявлении правозащитных организаций.

В список включены:

— Евгений Кислейко (осужден по ст. 364 УК — насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел — на полтора года ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа («химия»));

— Игорь Петран (осужден на три года лишения свободы за угрозы сотрудникам милиции и оскорбление должностного лица в комментариях в соцсети по ст. 369 и 364 УК);

— Виталий Жук (осужден по ст. 368 УК за оскорбление президента на полтора года лишения свободы);

— осужденные по ст. 370 УК Вячеслав Савичев (год лишения свободы) и Никита Присталенко (год «химии») за надругательство над госсимволами;

— осужденные по ст. 369 УК за оскорбление должностного лица Игорь Адаменков и Вадим Ермолович (полтора года «химии» каждый), Денис Сергеев (один год и 11 месяцев «химии»), Андрей Изотов (два года «химии») и Сергей Баньков (три года «химии»);

— Вадим Ермашук (под стражей по обвинению в надругательстве над государственными символами и оскорблении президента, ст. 370 и 368 УК);

— Николай Слёз (под стражей по обвинению в нанесении граффити, ст. 341 УК).

Таким образом, в Беларуси уже 715 политзаключенных.

 

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Тэги: политзаключенные Персона: Евгений Кислейко Виталий Жук Вячеслав Савичев Игорь Адаменков Вадим Ермолович Андрей Изотов Сергей Баньков Вадим Ермашук Николай Слёз

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