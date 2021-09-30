Эксперты запустили платформу «Банк идей» по продвижению проектов реформ и развития Беларуси

Белорусские эксперты запустили платформу «Банк идей», которая призвана собрать проекты возможных реформ в различных сферах жизни общества: политики, экономики, права, образования, науки, культуры, здравоохранения, экологии. Об этом 30 сентября сообщили участники пресс-конференции, на которой присутствовали инициаторы платформы — представители исследовательских центров BEROC, «Палітычная сфера», CASE-Belarus, SYMPA/BIPART, Центра новых идей, Центра европейской трансформации, Belarus Security Blog, East Center. Следует отметить, что часть этих организаций ликвидированы в Беларуси по решению властей.

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«Образ будущего является важным мотивом для деятельности здесь и сейчас, независимо от того, в какой ситуации мы находимся. Это главная идея, которая является основой этого проекта», — отметил Андрей Казакевич («Палітычная сфера»).

По его мнению, политический кризис в стране показал, что у белорусских властей нет четкого образа будущего Беларуси. «Стала очевидна пустота, связанная с тем, каким образом власть видит будущее нашей страны, как оно видит политическое, экономическое и социальное развитие», — считает эксперт. Впрочем, продолжил он, когда изменения стали осмысляться всеми представителями альтернативных сил, также возникло много вопросов и непонимания, как менять политическую систему, что делать с социальной сферой и т.д.

В этих условиях происходила мобилизация экспертного сообщества, и возникла идея «объединить усилия ключевых think tanks (аналитических центров. — БелаПАН.) для того, чтобы предложить обществу целостное понимание того, каким образом может выглядеть будущее Беларуси».

Казакевич подчеркнул, что инициатива не ставит задачу «оформить целостный пакет реформ, который стоит на какой-то единой ценностной позиции, с единым пониманием того, каким образом будут развиваться все сферы общества». Главное, по его мнению, начать дискуссию: когда и в какую сторону это реформирование может идти.

Дмитрий Крук (BEROC) обратил внимание на важность того, чтобы активными участниками этой платформы было «как можно большее количество субъектов». Инициаторы хотят вовлечь деятелей гражданского общества, бизнес, исследователей, которые не ассоциированы в исследовательские центры.

«Технически «Банк идей» — это площадка для обсуждения, каталогизация всех проектов будущего, образов, идей, все они могут быть в любом формате, мы не беремся цензурировать их или отсеивать, если они соответствуют минимальным критериям качества. Ключевой наш принцип — реформы должны иметь внутреннюю легитимность», — подчеркнул эксперт.

По словам Крука, планируется два раза в месяц публиковать проект, который будет поддержан конференциями и семинарами. В итоге в «Банке идей» будет создан каталог «образов будущего».

Организаторы подчеркнули, что приглашают к участию и обсуждению в том числе госслужащих и чиновников, бизнесменов как внутри страны, так и за рубежом: «они тоже заинтересованы в понимании того, как будет выглядеть новая Беларусь».

По мнению Вадима Можейко (BISS), к реформам важно готовиться сейчас, чтобы «в момент серьезных политических трансформаций иметь максимально синхронизированную и обобщенную базу тех наработок, которые будут использоваться». Также важно, уверен аналитик, чтобы это происходило при тесном контакте с гражданским обществом.

По словам участников пресс-конференции, платформа «Банк идей» напрямую не является партнером какой-то политической силы. Инициаторы видят своей миссией работу на экспертном уровне, хотя и заинтересованы в том, чтобы «наработки были использованы различными политическими силами для формирования своей повестки».

В отличие от других подобных инициатив, организаторы хотят добиться более «высокого качества экспертных предложений». Кроме того, по мнению Натальи Рябовой (SYMPA), новизна этого проекта в том, что ранее инициативы создавались либо политическими силами, либо в рамках одной организации, которая собирала различные экспертные мнения.

По словам Рябовой, в отличие от государственных общественных обсуждений, которые не предполагают реального участия общественности, в проекте «Банк идей» «гораздо большая степень и инклюзивности, и вовлечения мнений различных групп граждан и инициатив».