Политзаключенному Кириллу Черткову дали три года «химии»

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Суд Ленинского района Минска (судья Юлия Шут) 30 сентября приговорил 19-летнего политзаключенного Кирилла Черткова к трем годам ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа («химия»).

Как сообщает правозащитный сайт spring96.org, молодого человека задержали 14 августа 2021 года, обвинили в организации или активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342 УК), и поместили до суда под стражу.

По материалам дела, 11 августа 2020 года примерно около полуночи Чертков «принял участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, присоединился к неустановленным лицам и двигался по проспекту Пушкина, Притыцкого и Кальварийской, что повлекло нарушение работы транспорта и предприятий. Выкрикивал лозунги и громко хлопал ладонями, нарушая спокойствие граждан. Возле дома № 37 по улице Кальварийской препятствовал движению транспорта».

Чертков вину признал частично. В суде он пояснил, что 10 августа вышел на улицу из-за призывов в интернете. Из дома пошел на Кальварийскую посмотреть, что происходит в городе. Признался, что остановил троллейбус № 77, чтобы уступить место скорой помощи. Когда водитель попросил освободить дорогу, отошел в сторону.

Гособвинитель в прениях сторон заявил, что действия обвиняемого «квалифицированы правильно, смягчающих и отягчающих обстоятельств не выявлено», и запросил для Черткова три года «химии».

Белорусские правозащитники признали его политзаключенным.
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Тэги: политзаключенные Персона: Юлия Шут Кирилл Чертков Город: политзаключенные

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