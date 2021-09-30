Джули Фишер высказалась о перестрелке в минской квартире, где погибли айтишник и сотрудник КГБ
Спецпосланник США по Беларуси Джули Фишер прокомментировала инцидент с перестрелкой в минской квартире, в результате которой был смертельно ранен сотрудник КГБ, а стрелявший убит ответным огнем.
«Мы видели тревожные сообщения об инциденте со стрельбой в Минске 28 сентября и сожалеем о насилии и гибели людей», — отметила Фишер, текст заявления которой опубликован на странице посольства США в «Фейсбуке».
«Мы видели сообщения из белорусских и российских источников о том, что жертва была гражданином США. Мы запрашиваем дополнительную информацию и в настоящее время не можем подтвердить такие сообщения», — подчеркнула дипломат.
Фишер также отметила: «Этот инцидент, по-видимому, является еще одним доказательством пренебрежения режимом правами человека и его готовности использовать экстремальные методы для угрозы предполагаемым политическим оппонентам — модель, которая, к сожалению, хорошо зарекомендовала себя в Беларуси. Соединенные Штаты осуждают эти действия и весь спектр политически мотивированных нападений на гражданское общество, средства массовой информации, частные компании и политических оппонентов».
Вечером 28 сентября пресс-служба КГБ распространила сообщение о
«В одной из квартир жилого дома по сотрудникам правоохранительных органов особо опасным преступником из ружья был открыт огонь на поражение, в результате чего сотрудник Комитета госбезопасности был смертельно ранен», — говорилось в сообщении.
Ответным огнем стрелявший был уничтожен, отметили в пресс-службе.
Следственный комитет возбудил дело по п. 10 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса (убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности).
Генпрокуратура сообщила, что
«Сотрудники КГБ, действуя на основании закона «Об органах государственной безопасности Республики Беларусь», исходя из сложившейся обстановки, в ответ на вооруженное нападение применили огнестрельное оружие, причинив преступнику повреждения, от которых он скончался. Прокурорской проверкой установлено, что сотрудники КГБ действовали в пределах предоставленных прав и в соответствии с законодательством», — заявили в ведомстве.
Также государственные СМИ обнародовали видеозапись перестрелки, снятую снаружи квартиры, силовиками во время взлома двери и после проникновения в квартиру, и внутри — по данным СК, ее организовал сам стрелявший. Кроме того, известно, что съемку на мобильный телефон вела жена стрелявшего, которая также находилась в квартире, однако это видео не было опубликовано. Женщина задержана по подозрению в соучастии в убийстве сотрудника КГБ.