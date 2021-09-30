Джули Фишер высказалась о перестрелке в минской квартире, где погибли айтишник и сотрудник КГБ

Спецпосланник США по Беларуси Джули Фишер прокомментировала инцидент с перестрелкой в минской квартире, в результате которой был смертельно ранен сотрудник КГБ, а стрелявший убит ответным огнем.

«Мы видели тревожные сообщения об инциденте со стрельбой в Минске 28 сентября и сожалеем о насилии и гибели людей», — отметила Фишер, текст заявления которой опубликован на странице посольства США в «Фейсбуке».

«Мы видели сообщения из белорусских и российских источников о том, что жертва была гражданином США. Мы запрашиваем дополнительную информацию и в настоящее время не можем подтвердить такие сообщения», — подчеркнула дипломат.

Фишер также отметила: «Этот инцидент, по-видимому, является еще одним доказательством пренебрежения режимом правами человека и его готовности использовать экстремальные методы для угрозы предполагаемым политическим оппонентам — модель, которая, к сожалению, хорошо зарекомендовала себя в Беларуси. Соединенные Штаты осуждают эти действия и весь спектр политически мотивированных нападений на гражданское общество, средства массовой информации, частные компании и политических оппонентов».

Вечером 28 сентября пресс-служба КГБ распространила сообщение о гибели своего сотрудника . По данным ведомства, он получил смертельные ранения во время специальных мероприятий «по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности».

«В одной из квартир жилого дома по сотрудникам правоохранительных органов особо опасным преступником из ружья был открыт огонь на поражение, в результате чего сотрудник Комитета госбезопасности был смертельно ранен», — говорилось в сообщении.

Ответным огнем стрелявший был уничтожен, отметили в пресс-службе.

Следственный комитет возбудил дело по п. 10 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса (убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности).

Генпрокуратура сообщила, что провела проверку по факту применения сотрудниками КГБ огнестрельного оружия, повлекшего смерть мужчины.

«Сотрудники КГБ, действуя на основании закона «Об органах государственной безопасности Республики Беларусь», исходя из сложившейся обстановки, в ответ на вооруженное нападение применили огнестрельное оружие, причинив преступнику повреждения, от которых он скончался. Прокурорской проверкой установлено, что сотрудники КГБ действовали в пределах предоставленных прав и в соответствии с законодательством», — заявили в ведомстве.

Также государственные СМИ обнародовали видеозапись перестрелки, снятую снаружи квартиры, силовиками во время взлома двери и после проникновения в квартиру, и внутри — по данным СК, ее организовал сам стрелявший. Кроме того, известно, что съемку на мобильный телефон вела жена стрелявшего, которая также находилась в квартире, однако это видео не было опубликовано. Женщина задержана по подозрению в соучастии в убийстве сотрудника КГБ.