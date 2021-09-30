Правозащитники: репрессии продолжаются — задержаны около 50 человек за «оскорбление представителей власти и разжигании вражды»

По данным лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна», сотрудники КГБ 29 сентября задержали около 50 человек в рамках дела по ст. 369 Уголовного кодекса (оскорбление представителя власти) и ст. 130 (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни).

«Все находятся в ИВС на Окрестина», — сообщили правозащитники. На сайте правозащитного центра опубликованы фамилии и имена 25 задержанных в разных городах.

29 сентября провластные телеграм-каналы опубликовали информацию о том, что силовые структуры составляют базу людей, которые «хайповались на теме гибели сотрудника КГБ», смертельно раненного во время перестрелки в минской квартире, где также погиб один гражданский. Сообщалось, что на эту работу были «мобилизованы все силы всех ведомств» и что удалять ранее опубликованные комментарии «уже бесполезно». Также публиковались призывы присылать скриншоты «оскорбительных высказываний по теме гибели сотрудника КГБ» в соцсетях и ссылки на них.

Глава Администрации Александра Лукашенко Игорь Сергеенко заявил в государственных СМИ, что будут найдены «все, кто увидел в преступнике (стрелявшем в сотрудника КГБ. — БелаПАН.) сакральную жертву».

Вечером 29 сентября в провластных телеграм-каналах начали появляться видеозаписи, где люди дают признательные показания и извиняются за публикации комментариев о погибшем сотруднике КГБ.

За публикацию интервью с одноклассницей минчанина Андрея Зельцера, который, по неофициальной информации, застрелил сотрудника КГБ и был убит ответным выстрелом, Министерство информации заблокировало сайт газеты «Комсомольская правда» в Беларуси» www.kp.by. В интервью женщина положительно охарактеризовала Зельцера и сказала, что «он всегда был за правду».

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего претендента на пост президента и экс-директора Парка высоких технологий Валерия Цепкало за его комментарий о перестрелке. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси; наказание — от двух до семи лет лишения свободы). Сам Цепкало находится за границей.

Вечером 28 сентября пресс-служба КГБ распространила сообщение о гибели своего сотрудника. По данным ведомства, он получил смертельные ранения во время специальных мероприятий «по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности».

«В одной из квартир жилого дома по сотрудникам правоохранительных органов особо опасным преступником из ружья был открыт огонь на поражение, в результате чего сотрудник Комитета госбезопасности был смертельно ранен», — говорилось в сообщении.

Ответным огнем стрелявший уничтожен, отметили в пресс-службе.

Следственный комитет возбудил дело по п. 10 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса (убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности).