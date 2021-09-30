Почти 2 тысячи новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Беларуси за сутки

За прошедшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 1.989 пациентов с COVID-19, выписано 1.390 человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Фото pixabay.com

По официальным данным, зафиксировано 14 смертей, связанных с коронавирусной инфекцией.

29 сентября пресс-служба сообщила о 1.993 новых случаях коронавируса, 28 сентября — о1.955, 27-го — о 1.946, 26-го — о 1.974, 25-го — о 1.987, 24-го — о 1.994 (суточный рекорд), 23 сентября — о 1.973, 22-го — о 1.989 заболевших.

С начала пандемии в стране зарегистрировано 538.086 человек с положительным тестом на COVID-19, выздоровело 518.715 пациентов с ранее подтвержденным коронавирусом.

Отмечается, что за весь период распространения COVID-19 в Беларуси умерло 4.143 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 36.760 тестов на коронавирус (днем ранее 37.432). Всего в стране проведено 8.499.330 тестов.

По информации Минздрава, более 2 млн 129 тыс. белорусских граждан получили первую дозу вакцины против COVID-19, более 1 млн 610 тыс. прошли полный курс вакцинации.