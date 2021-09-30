Конец недели будет в стране теплым

/ Экономика
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По данным Белгидромета, в конце недели в Беларуси немного потеплеет.

Фото носит иллюстративный характер

Как сообщается, в ближайшие трое суток столбик термометра покажет:

1 октября

  • ночью +1..+7°С (по западу до +9°С, местами по республике, а по Гомельской и Могилевской областям на большей части территории ожидаются заморозки 0..-3°С);
  • днем +10..+16°С.

2 октября

  • ночью +1..+8°С (местами по востоку заморозки 0..-2°С);
  • днем +10..+16°С.

3 октября

  • ночью +2..+8°С;
  • днем +11..+17°С (по юго-западу до +19°С).

 

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Тэги: прогноз погоды

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