Конец недели будет в стране теплым
По данным Белгидромета, в конце недели в Беларуси немного потеплеет.
Как сообщается, в ближайшие трое суток столбик термометра покажет:
1 октября
- ночью +1..+7°С (по западу до +9°С, местами по республике, а по Гомельской и Могилевской областям на большей части территории ожидаются заморозки 0..-3°С);
- днем +10..+16°С.
2 октября
- ночью +1..+8°С (местами по востоку заморозки 0..-2°С);
- днем +10..+16°С.
3 октября
- ночью +2..+8°С;
- днем +11..+17°С (по юго-западу до +19°С).