Биржа: доллар вырос на торгах в четверг
Завершились последние сентябрьские торги на БВФБ.
Три основные иностранные валюты завершили свои сессии на следующих позициях:
- доллар — 2,5136 белорусского рубля (+0,0053 пункта);
- российский рубль — 3,4622 белорусского рубля за 100 российских (+0,0169 пункта);
- евро — 2,9204 белорусского рубля (-0,0038 пункта).
На прошедшей рабочей неделе (20-24 сентября) на БВФБ сразу четыре из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают
В январе-июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю
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