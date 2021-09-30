Биржа: доллар вырос на торгах в четверг

Завершились последние сентябрьские торги на БВФБ.

Три основные иностранные валюты завершили свои сессии на следующих позициях:

доллар — 2,5136 белорусского рубля (+0,0053 пункта);

российский рубль — 3,4622 белорусского рубля за 100 российских (+0,0169 пункта);

евро — 2,9204 белорусского рубля (-0,0038 пункта).

На прошедшей рабочей неделе (20-24 сентября) на БВФБ сразу четыре из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by , продемонстрировали рост .

В январе-июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю снизился на 3,07% (с 2,5789 до 2,4997). Это четвертый показатель на территории бывшего СССР.

Читайте также: