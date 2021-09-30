МВД сообщило о задержании пятерых криминальных авторитетов

Пятеро криминальных авторитетов, в том числе «вор в законе» Павел Алексеевич по кличке Паштет, были задержаны 28 сентября, сообщила пресс-служба МВД.

Как рассказали в ведомстве, в конце августа четверо сторонников Алексеевича устроили драку у входа в гипермаркет в Борисове и избили приверженца главаря другого криминального клана — «вора в законе» Кушнера.

Было возбуждено уголовное дело за хулиганство, совершенное группой лиц. Четверо участников драки, а также Алексеевич задержаны.