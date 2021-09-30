МВД сообщило о задержании пятерых криминальных авторитетов

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Пятеро криминальных авторитетов, в том числе «вор в законе» Павел Алексеевич по кличке Паштет, были задержаны 28 сентября, сообщила пресс-служба МВД.

Как рассказали в ведомстве, в конце августа четверо сторонников Алексеевича устроили драку у входа в гипермаркет в Борисове и избили приверженца главаря другого криминального клана — «вора в законе» Кушнера.

Было возбуждено уголовное дело за хулиганство, совершенное группой лиц. Четверо участников драки, а также Алексеевич задержаны.

По информации Вorisovnews.by, воровской титул Паштет получил в конце 2012 года в ОАЭ, где был коронован грузинским воровским кланом во главе с Тариэлом Ониани (Таро) и Мерабом Джангвеладзе (Сухумским). По замыслу лидеров клана, Паштет тогда должен был составить конкуренцию Кушнеру из Беларуси — ставленнику криминального авторитета России Аслана Усояна (Дед Хасан).
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Тэги: МВД вор в законе Персона: Павел Алексеевич

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