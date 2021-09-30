За минувшие сутки в страны ЕС не впустили 377 нелегальных мигрантов со стороны Беларуси

За минувшие сутки в страны Евросоюза не впустили 377 мигрантов, намеревавшихся незаконно пересечь границу со стороны Беларуси.

Источник: delfi.lt

По данным Пограничной службы Польши, 29 сентября зафиксировано 313 попыток нелегального перехода границы. Задержали пять иностранцев — четырех граждан Ирака и гражданина Йемена, остальных в страну не пропустили. Кроме того, за пособничество в незаконном пересечении границы задержаны гражданин Болгарии и гражданин Сирии с немецким видом на жительство.

Новостной портал Delfi со ссылкой на Службу охраны государственной границы Литвы сообщил, что за прошедшие сутки в страну не впустили 54 нелегальных мигранта. Иностранцев встречали рядом с участками границы, относящимися к Игналинскому, Швенчёнскому, Шальчининкскому, Варенскому и Лаздзийскому районам.

Вместе с тем пять человек, в том числе детей, пропустили на территорию Литвы по гуманитарным причинам.

Государственная пограничная охрана Латвии на своем сайте сообщила, что 29 сентября предотвращены попытки незаконного пересечения латвийско-белорусской границы 15 иностранцами.

Отмечается, что с 10 августа, когда в граничащих с Беларусью районах было введено чрезвычайное положение, в Латвию не впустили 1.422 нелегальных мигранта. За это же время 38 человек были пропущены по гуманитарным причинам. Всего с начала года в стране задержали 390 иностранцев, незаконно пересекших границу.

Во время выступлений на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 21 сентября президенты Польши, Литвы и Латвии Анджей Дуда, Гитанас Науседа и Эгилс Левитс возложили ответственность за ситуацию с нелегальными мигрантами на восточных границах ЕС на власти Беларуси. Они осудили практику использования иностранных граждан в уязвимом положении для проведения подобного рода "гибридной атаки" и призвали страны ООН сообща решать миграционные проблемы.

На встрече с представителями силового блока 27 сентября Александр Лукашенко назвал положение на границе с ЕС гуманитарным кризисом, а ситуацию в сопредельных государствах — неблагоприятной для Беларуси, а также заявил, что «руководство этих стран взяло курс на конфронтацию с Беларусью».

«Руководители этих государств делают заявления, в которых прямым текстом обвиняют нашу страну в организации миграционного кризиса, — сказал он. — Более того, своими обвинениями (твердят они с самых высоких трибун) решили ввести в заблуждение и все мировое сообщество. Возьмите их выступления в Генеральной ассамблее ООН. <...> Ясно, что такое Польша в ЕС. Под зонтиком американцев находится. Они проблем доставляют Евросоюзу не меньше, чем нам поляки, руководство Польши. И они давят на Европейский союз, заявляя о том, что мы выстраиваем какую-то гибридную атаку против Европейского союза».

Лукашенко в очередной раз отверг подобные обвинения, назвав их «чепухой». По его словам, страны Запада сами виноваты в возникшем миграционном кризисе. «Вы их туда звали. Вы разорили там эти страны. Вы — первопричина того, что люди бегут от войны на Запад. Поэтому надо разбираться там. И я уже не раз подчеркивал, что это международная банда, которая оттуда людей перевозит не только через Беларусь. Через Средиземное море еще больше идет в ЕС народа. Валом идут. И это все организовано соответствующими людьми», — заявил Лукашенко.

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