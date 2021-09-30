Политзаключенную Полину Шарендо-Панасюк в третий раз отправили в ШИЗО

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Политзаключенную Полину Шарендо-Панасюк в третий раз за 1,5 месяца в гомельской колонии отправили в ШИЗО, сообщает в «Фейсбуке» ее муж Андрей.

На Полину, по словам мужа, составили четвертый рапорт за нарушение дисциплины. На этот раз — «за руки в карманах».

Жительницу Бреста осудили на 2 года колонии по трем статьям УК, суд признал потерпевшими от ее действий семь милиционеров. В семье — двое маленьких детей, муж Полины покинул Беларусь
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Тэги: политзаключенные в Беларуси ШИЗО Персона: Полина Шарендо-Панасюк Андрей Шарендо

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