Политзаключенную Полину Шарендо-Панасюк в третий раз отправили в ШИЗО

Политзаключенную Полину Шарендо-Панасюк в третий раз за 1,5 месяца в гомельской колонии отправили в ШИЗО, сообщает в «Фейсбуке» ее муж Андрей.

На Полину, по словам мужа, составили четвертый рапорт за нарушение дисциплины. На этот раз — «за руки в карманах».

Жительницу Бреста осудили на 2 года колонии по трем статьям УК, суд признал потерпевшими от ее действий семь милиционеров. В семье — двое маленьких детей, муж Полины покинул Беларусь