Минфин предложил облагать налогом все квартиры, в том числе первые и единственные

По действующему законодательству налог на недвижимость нужно платить только при наличии двух или более квартир. Разработчики предлагают облагать налогом все квартиры, в том числе первые и единственные.

Если документ будет принят, то новый налог нужно будет платить уже с 1 января 2022 года. Сумма — 0,2 % от стоимости квартиры, сообщает агентство «Минск-Новости» .

Предусмотрено, что некоторые категории граждан будут освобождаться от налога на недвижимость. В частности, несовершеннолетние собственники, а также недееспособные, инвалиды 1-й и 2-й групп, военнослужащие, пенсионеры и участники Второй мировой войны. Для тех, кто владеет несколькими квартирами, льгота будет распространяться только на один из объектов недвижимости.