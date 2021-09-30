Президент Польши дал согласие продлить срок действия чрезвычайного положения на границе с Беларусью на 60 дней

Президент Польши Анджей Дуда 29 сентября дал согласие на продление срока действия чрезвычайного положения в граничащих с Беларусью районах на 60 дней. Соответствующий документ, направленный маршалу сейма, польский парламент рассмотрит вечером 30 сентября, сообщает информагентство PAP.

Источник: polsatnews.pl

Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох охарактеризовал текущую ситуацию как «постоянную угрозу гражданам и общественному порядку в приграничных районах». По его словам, «миграционное давление на границе усиливается», также отмечается «опасное провокационное поведение представителей белорусских ведомств в отношении польских солдат и офицеров».

«По нашим оценкам, к сожалению, мы столкнулись с долгосрочным ухудшением ситуации с безопасностью на всей границе Европейского союза с Беларусью, это касается также Литвы и Латвии. Все это связано с возрастающей зависимостью белорусских властей от России. Это новая реальность, на которую и граничащие [с Беларусью] государства, и [мировое] сообщество будут вынуждены отвечать», — заявил Солох.

Как сообщалось, 31 августа правительство Польши обратилось к президенту Дуде с запросом о введении 30-дневного чрезвычайного положения в отдельных районах Люблинского и Подляского воеводств. 2 сентября глава польского государства принял соответствующее решение «в связи с особой угрозой безопасности граждан и общественному порядку, связанной с текущей ситуацией на государственной границе Республики Польша с Республикой Беларусь».

Чрезвычайное положение и сопутствующие ему ограничения коснулись 115 населенных пунктов Подляского воеводства и 68 населенных пунктов Люблинского воеводства.

Следует отметить, что из-за увеличения потока нелегальных мигрантов с белорусской стороны чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью, также ввела Латвия. Литва по этой же причине ввела режим экстремальной ситуации на всей территории страны.