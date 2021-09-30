Президент Польши дал согласие продлить срок действия чрезвычайного положения на границе с Беларусью на 60 дней
Президент Польши Анджей Дуда 29 сентября дал согласие на продление срока действия чрезвычайного положения в граничащих с Беларусью районах на 60 дней. Соответствующий документ, направленный маршалу сейма, польский парламент рассмотрит вечером 30 сентября, сообщает информагентство PAP.
Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох охарактеризовал текущую ситуацию как «постоянную угрозу гражданам и общественному порядку в приграничных районах». По его словам, «миграционное давление на границе усиливается», также отмечается «опасное провокационное поведение представителей белорусских ведомств в отношении польских солдат и офицеров».
«По нашим оценкам, к сожалению, мы столкнулись с долгосрочным ухудшением ситуации с безопасностью на всей границе Европейского союза с Беларусью, это касается также Литвы и Латвии. Все это связано с возрастающей зависимостью белорусских властей от России. Это новая реальность, на которую и граничащие [с Беларусью] государства, и [мировое] сообщество будут вынуждены отвечать», — заявил Солох.
Как сообщалось, 31 августа правительство Польши обратилось к президенту Дуде с запросом о введении 30-дневного чрезвычайного положения в отдельных районах Люблинского и Подляского воеводств. 2 сентября глава польского государства принял соответствующее решение «в связи с особой угрозой безопасности граждан и общественному порядку, связанной с текущей ситуацией на государственной границе Республики Польша с Республикой Беларусь».
Чрезвычайное положение и сопутствующие ему ограничения коснулись 115 населенных пунктов Подляского воеводства и 68 населенных пунктов Люблинского воеводства.
Следует отметить, что из-за увеличения потока нелегальных мигрантов с белорусской стороны чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью, также ввела Латвия. Литва по этой же причине ввела режим экстремальной ситуации на всей территории страны.