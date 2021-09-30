В Беларусь прибыла первая партия бронетранспортеров БТР-82А российского производства

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На железнодорожную станцию Озерище в Минске прибыла первая партия бронетранспортеров БТР-82А производства Арзамасского машиностроительного завода (Россия), сообщила утром 30 сентября пресс-служба Министерства обороны Беларуси.

Фото: Минобороны

Основная часть новой бронетехники поступит на вооружение 120-й отдельной механизированной бригады. Несколько единиц БТР-82А направят в Военную академию Беларуси и 72-й объединенный учебный центр подготовки прапорщиков и младших специалистов (военный городок Печи в Борисове).

На прибывшей бронетехнике установлены средства связи предприятия «Агат-Систем» и прицелы предприятия «Пеленг» белорусского производства.

Помимо бронетранспортеров в Беларусь поступили две бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-К, предназначенные для оснащения 120-й и 6-й отдельных механизированных бригад (Минск и Гродно соответственно).

Поступление второй партии БТР-82А ожидается в ноябре.

В Минобороны отмечают, что бронетранспортер БТР-82А — образец колесной бронированной техники, который был принят на вооружение Вооруженных сил России в 2013 году и пришел на смену советскому бронетранспортеру БТР-80. Эти модели военной техники также используются в армиях Азербайджана и Казахстана.
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Тэги: БТР Минобороны Беларусь-Россия

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