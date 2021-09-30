Бельгиец попал в ДТП с грузовиком в Барановичском районе

В Барановичском районе 43-летний бельгиец за рулем грузовика попал в ДТП, сообщает областная ГАИ.

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Авария случилась вечером 27 сентября на 242-м км трассы М1 Брест — Минск — граница России.

По предварительной информации, иностранец ехал на «Мерседесе». Он не выбрал безопасную дистанцию и врезался в попутный грузовик «Исузу», за рулем которого был житель Барановичей 1990 года рождения. Благодаря ремням безопасности никто в ДТП не пострадал.

Автомобили получили механические повреждения. «Мерседес» восстановлению не подлежит.