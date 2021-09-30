В эквадорской тюрьме погибло более сотни заключенных

Масштабная перестрелка произошла в одной из крупнейших тюрем Эквадора. В результате стрельбы погибли 116 человек, еще 80 были ранены, а шестеро исчезли.

Источник: ecuavisa.com

Разборки между членами преступных группировок произошли в тюрьме Penitenciaria del Litoral в провинции Гуаяс. Силовикам потребовалось время, чтобы установить контроль над тюрьмой, сообщает Еlcomercio.com .

В связи с перестрелкой президент страны Гильермо Лассо подписал указ об объявлении чрезвычайного положения в пенитенциарной системе страны на 60 дней, чтобы восстановить порядок и предотвратить новые эпизоды насилия.

Власти пообещали помочь семьям погибших и раненых заключенных.