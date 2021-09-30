На Львовщине перевернулся автобус с туристами

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Во Львовской области во время подъема на гору Высокий Верх перевернулся туристический автобус. В результате пострадали пять человек.

Фото: pixabay.com

«29 сентября вблизи с. Волосянка Стрыйского района на туристическом марше горы Высокий Верх, водитель автомобиля, который перевозил туристов (7 человек), допустил опрокидывание, в результате чего травмированы 5 человек», — говорится в сообщении ГСЧС.

По информации пресс-центра, пострадавшие с травмами различной степени тяжести были транспортированы, переданы медработникам и госпитализированы.
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Тэги: туристы ДТП перевернулся автобус Город: Львов

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