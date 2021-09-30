ЕС намерен отменить для белорусских чиновников соглашение об упрощении визового режима

Европейский союз намерен отменить для белорусских чиновников соглашение об упрощении визового режима — в качестве ответа на использование нелегальных мигрантов для дестабилизации ЕС.

Инициатива была одобрена 29 сентября на заседании Европейской комиссии — высшего органа исполнительной власти ЕС. Теперь ее должны утвердить все 27 стран-участниц. Подчеркивается, что простых белорусских граждан это не коснется.

«У нас агрессивный режим, Лукашенко, который фактически подталкивает мигрантов... к европейской границе, чтобы дестабилизировать Европейский союз. Это акт агрессии», — заявила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон (Швеция), которую цитирует Reuters.

«Сейчас мы видим отчаявшегося Лукашенко, — сказала Юханссон. — Это режим, который отказал своему народу в свободных и справедливых выборах. Это режим, который сажает политическую оппозицию в тюрьму».

«Те, кто пытается проверить единство Европы, используя человеческие страдания, будут разочарованы. Мы не потерпим, чтобы государственные субъекты использовали людей в политических целях. Наши внешние границы — это европейские границы и общая ответственность», — написал в соцсетях вице-президент Еврокомиссии, еврокомиссар по продвижению европейского образа жизни Маргаритис Схинас (Греция).

На его высказывание отреагировала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните: «ЕС четко сказал "нет" манипуляциям белорусского режима, использующего людей в политических целях. ЕС дает единый ответ: мы останемся жесткими по отношению к режиму и полны решимости ликвидировать сети контрабандистов, занимающихся переброской нелегалов».

Минск и Евросоюз обвиняют друг друга в создании кризиса с мигрантами на границе и жестоком обращении с ними.

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