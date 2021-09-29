Карпенков о гибели сотрудника КГБ: Оставляющие негативные комментарии заслуживают физического уничтожения

Замглавы МВД, командующий внутренними войсками Беларуси, Николай Карпенков прокомментировал в эфире СТВ гибель сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка после того, как тот с коллегами ворвался в квартиру к минскому айтишнику Андрею Зельцеру.

«Какая-то мразь, ничего не сделавшая абсолютно для страны, который убивает сотрудника подразделения, предназначенного для защиты […] Какая-то просто тварь его в упор убивает из-под юбки, которая в это время отвлекает спецназ трансляциями», — сказал Карпенков.

Он заявил, что убийство сотрудника КГБ — это отправная точка, которая разделила все на «до и после». Что касается тех, кто оставлял негативные комментарии по поводу гибели силовика, то, по мнению замглавы МВД, они «заслуживают только физического уничтожения, никак иначе».

Командующий внутренними войсками также рассказал, как теперь будут работать силовики.

«Ответ правоохранителей в этой ситуации будет адекватный, законный и абсолютно последовательный. Как положено работать спецназу, мы так работать и будем. Есть террорист, есть адрес, где он находится: подъехали, предупредили, не открыли двери? Двери взрываются. Будет взорвана дверь, будут применены светошумовые гранаты, сотрудники запустят туда собаку, зайдем туда со щитом. И если в этой ситуации мы не увидим поднятых рук — враг будет уничтожен», — подчеркнул Карпенков.

Напомним, 28 сентября в Минске во время перестрелки в квартире погибли сотрудник КГБ Дмитрий Федосюк и стрелявший в него Андрей Зельцер.