КГБ заявил о пресечении деятельности «организованной экстремистской сети»

Комитет государственной безопасности пресек деятельность экстремистской сети «Рабочы Рух». Об этом в эфире СТВ заявил заместитель начальника следственного управления КГБ Константин Бычек.

«Установлено, что находящиеся в основном за рубежом представители актива этого движения осуществляли подборку, психологическую обработку и последующую вербовку действующих работников крупнейших белорусских предприятий из числа так называемых сторонников перемен, имеющих доступ к сведениям ограниченного характера. Вовлечение в радикальную деятельность и формирование таким образом законспирированной сети ячеек осуществлялось посредством специально созданного телеграм-канала и ряда секретных чатов в интернете при содействии и под контролем иностранных спецслужб», — заявил Константин Бычек.

По его словам, представители «Руха» планировали диверсии, чтобы парализовать работу «Нафтана» «Гродно Азота», БМЗ и других предприятий, «в том числе, путем уничтожения оборудования, объектов инфраструктуры и коммуникаций».

В этом же сюжете политолог Николай Щекин заявил, что группа готова была «сделать второй Чернобыль в Республике Беларусь и в Европе». «Считайте, что нам была уготована судьба, наверное, и Хиросимы, и Нагасаки, и Чернобыля вместе взятых», — сказал провластный политолог.

Накануне стало известно о задержании 13 активистов рабочего движения.