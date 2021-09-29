Минское «Динамо» победило «Нефтехимик» в КХЛ

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ХК «Динамо-Минск» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ на своем льду победил российский «Нефтехимик» со счетом 3:1.

Источник: КХЛ

Игра прошла вечером 29 сентября на «Минск-Арене» перед 4602 зрителями.

Динамовцы вели со счетом 3:0 после успешных бросков Суворова на 28-й минуте, Усова — на 31-й и Граоваца — на 56-й. Игрок гостей Попов отквитал одну шайбу за две минуты до финальной сирены.

Минчане занимают 9-е место из 24-х. От первого места команду отделяют семь очков.
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Тэги: ХК Динамо-Минск КХЛ белорусский хоккей Город: Минск

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