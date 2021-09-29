Украина продлила запрет на импорт электроэнергии из Беларуси

Национальная комиссия Украины, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), до 1 ноября продлила запрет на импорт электроэнергии из Беларуси и России.

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Технически это решение, принятое НКРЕКП на заседании 29 сентября, оформлено как продление срока ограничения до нуля пропускной способности трансграничных линий электропередачи между Украиной и государствами, не входящими в Энергетическое сообщество, объединяющее Евросоюз и страны-соседи в целях создания единого общеевропейского энергетического рынка. Беларусь и Россия в него не входят, передает БелаПАН.

«В дальнейшем вопрос о продлении запрета импорта электроэнергии из указанных стран будет решаться в зависимости от ситуации с накоплением топлива производителями, которые генерируют электроэнергию с использованием угля, для надлежащего прохождения осенне-зимнего периода», — сообщили в НКРЕКП.

Украинский регулятор отметил, что на заседании антикризисного энергетического штаба 27 сентября представители правительства и Министерства энергетики указывали на «необходимость продолжения запрета импорта электроэнергии из этих стран». «Кроме того, представители национальной энергокомпании "Укрэнерго" констатировали отсутствие негативного влияния на уровень операционной безопасности объединенной энергосистемы Украины от продления запрета импорта электроэнергии из стран, не являющихся сторонами Энергетического сообщества, в октябре текущего года», — подчеркнули в ведомстве.

Как сообщалось, 26 мая НКРЕКП приняла постановление «О доступе к пропускной способности межгосударственных сечений». Этим документом были аннулированы результаты годовых аукционов по распределению на 2021 год пропускной способности межгосударственных линий между Украиной и странами вне Энергетического сообщества.

Кроме того, до 1 октября пропускная способность линий, по которым возможен импорт электричества из Беларуси и РФ, была снижена до нуля.

Действие документа не касается маломощных линий электропередачи 110 кВ Добрянка — Тереховка, 110 кВ Славутич — Комарин, 35 кВ Кортелисы — Мокраны и 0,4 кВ Кошары — Рытец, которые обеспечивают питание приграничных населенных пунктов Украины и Беларуси.

С начала 2021 года Украина выступала единственным покупателем белорусского электричества. По данным национальной энергетической компании «Укрэнерго», за январь—апрель было приобретено 511,64 млн киловатт-часов электроэнергии из Беларуси, что составило 54% всего импорта. После введения запрета движение электричества по линиям между Украиной и Беларусью было связано лишь с редкими аварийными поставками и постоянным питанием приграничных поселений.