Количество политзаключенных в Беларуси увеличилось до 706

Еще четырех человек признали политзаключенными белорусские правозащитники.

29 сентября в список включены:

— Алексей Бычковский (обвиняется по ч. 6 ст. 16 и ст. 364, ч. 6 ст. 16 и ст. 130, ч. 3 ст. 201-1, ст. 352 УК — пособничество в умышленных действиях, направленных на возбуждение иной социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенных группой лиц, и др. — за передачу данных представителей силовых ведомств телеграм-каналу);

— Дмитрий Подрез (обвиняется по ст. 130 УК за передачу данных представителей силовых ведомств телеграм-каналу);

— Евгений Хорошкевич (осужден на четыре года лишения свободы по ч. 1 ст. 130, ст. 369 (оскорбление представителя власти) и ч. 1 ст. 342 (групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок) УК);

— Валерий Богдан (осужден по ч. 1 ст. 130, ч. 2 ст. 367 (клевета в отношении президента) и ч. 1 ст. 368 (оскорбление президента) УК, срок не называется).

Общее количество политзаключенных в Беларуси достигло 706, еще 110 человек ранее имели такой статус (их преследовали за события 2020—2021 годов).