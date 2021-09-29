Мининформ осудил карикатуру на католических священников в газете Минского облисполкома

Министерство информации письменно потребовало от редакции государственной газеты «Мінская праўда» принять меры по недопущению публикации материалов, аналогичных статье с названием «Мутация веры. Кресты бывают разные» и иллюстрацией в виде карикатуры на католических священников, размещенной в номере от 7 сентября 2021 года. Об этом говорится в ответе ведомства на онлайн-петицию.

Руководство информационного агентства «Минская правда» в свою очередь заверило Мининформ, что все замечания и рекомендации будут исполнены, передает БелаПАН.

«Минским облисполкомом совместно с руководством информационного агентства "Минская правда" проведено рабочее совещание, на котором выработаны меры по недопущению таких ситуаций», — говорится в ответе.

В Мининформе также подчеркнули, что публикация была проанализирована совместно с аппаратом уполномоченного по делам религий и национальностей. «По общему мнению, публикация не способствует поддержанию межконфессионального мира и согласия в нашей стране», — говорится в ответе на петицию.

Петиция в Мининформ и прокуратуру Минской области была направлена 16 сентября. Ее авторы считают подобные публикации в отношении представителей духовенства «недопустимыми, оскорбительными и возмутительными не только для ксендзов, но и для всех католиков Беларуси». «Данная публикация государственного СМИ воспринимается нами как попытка возбуждения религиозной вражды к костелу и католическим верующим», — говорится в обращении.

Авторы потребовали провести проверку в отношении УП «Информационное агентство «Минская правда» на предмет нарушения его должностными лицами норм законов о СМИ и о свободе совести и религиозных организациях, а также совершения преступления, предусмотренного ст. 130 Уголовного кодекса (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни) и п. 129 Концепции национальной безопасности Республики Беларусь.

7 сентября газета «Мінская праўда» — официальный орган Минского облисполкома — разместила на первой полосе карикатуру на белорусских католических священников, использовав нацистскую свастику. Автор карикатуры также разместил художественные изображения священников из Росицы Юрия Каширы и Антония Лещевича, которые вместе со своими прихожанами были зверски убиты гитлеровцами в 1943 году. Католическая церковь их беатифицировала (признала благословенными), так как священники отказались по предложению гитлеровцев оставить своих прихожан, чтобы остаться в живых.

Белорусские епископы выступили с резкой критикой происшествия и выразили надежду на то, что соответствующие органы государственной власти «дадут надлежащую правовую оценку этой карикатуре и публикации в газете».