В отношении Валерия Цепкало возбудили уголовное дело за комментарий после стрельбы в Минске

Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело в отношении бывшего претендента на пост президента и экс-директора Парка высоких технологий Валерия Цепкало, который находится за границей. Основанием стал его комментарий вчерашней перестрелки в квартире минчанина, куда ворвались силовики, подозревавшие мужчину в террористической деятельности.

«После появления информации о трагедии в сети интернет различные деструктивно настроенные лица, находящиеся за пределами Республики Беларусь, стали призывать к насилию в отношении правоохранителей и даже к убийствам. Схожая ситуация имела место после гибели экипажа самолета в Барановичах. Находящийся за пределами Беларуси В.Цепкало 29 сентября этого года разместил в интернете видеозапись, в которой назвал убийство сотрудника КГБ "примером того, как надо бороться", для всех жителей Республики Беларусь, публично призвал к вооруженному захвату государственной власти, насильственному изменению конституционного строя, а также совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь», — говорится в заявлении СК.

Главное управление по расследованию организованной преступности и коррупции Следственного комитета возбудило дело по ч. 3 ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси; наказание — от двух до семи лет лишения свободы).

Отмечается, что «вышеуказанное уголовное дело соединено производством с делом о коррупции, фигурантом которого также является В.Цепкало, находящийся в розыске».