Мининформ объяснил блокировку сайта «Комсомолки» угрозой нацбезопасности

Министерство информации ограничило доступ к сайту газеты «Комсомольская правда» www.kp.by на основании решения Межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере при Совете безопасности. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

«На интернет-ресурсе kp.by размещена публикация, в которой содержатся сведения, способствующие формированию источников угроз национальной безопасности, заключающихся в искусственном нагнетании напряженности и противостояния в обществе, между обществом и государством», — говорится в сообщении.

Распространение в СМИ и на интернет-ресурсах информации, способной причинить вред национальным интересам, запрещено в соответствии со статьей 38 Закона о СМИ, заявили в ведомстве.

Редакция, в свою очередь, заявила, что не получила официального уведомления об ограничении доступа к ресурсу и готова устранить нарушения, выявленные в публикации государственными органами.

«Наша редакция действует в русле сбалансированной информационной политики, максимально учитывая весь тематический спектр информационного поля Беларуси. Журналисты "КП" всегда работали для того, чтобы доносить максимально полную информацию до своих читателей, стараясь быть при этом первыми среди коллег. Таковы реалии журналистской работы. Нам жаль, что этот принцип работы привел к появлению текста, вызвавшего негативную оценку», — говорится в опубликованном в соцсетях заявлении «КП».

Также представители издания подчеркивают, что в редакционной политике «нет цели создавать напряжение в обществе». «Этой цели ни один из сотрудников издания никогда не преследовал и не преследует. Тем более, когда речь идет о трагедии, повлекшей за собой гибель людей. Тем паче сложно подобрать верные слова сочувствия, когда сотрудник органов охраны государственной безопасности не вернулся с работы в семью, к ребенку… Редакция приносит свои искренние соболезнования», — подчеркнули в редакции.

Утром 29 сентября сайт газеты «Комсомольская правда» www.kp.by перестал открываться в Беларуси и за рубежом.

Как сообщил главный редактор российского медиахолдинга «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин, сайт белорусской версии газеты kp.by заблокирован из-за публикации интервью с одноклассницей минчанина Андрея Зельцера, который, по неофициальной информации, 28 сентября застрелил сотрудника КГБ и был убит ответным выстрелом. Он считает решение белорусских властей о блокировке сайта политическим.

С августа 2020 года «Комсомольская правда», как и ряд с других негосударственных газет, не имеет возможности печататься в РБ и выпускается в подмосковной типографии. Государственная система распространения не реализует ее по подписке и в розницу. Купить газету можно только в некоторых торговых сетях и у частных реализаторов.