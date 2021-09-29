Сунгоркин: В Беларуси реализуется жесткая государственная политика по установлению полного контроля над медиа

Главный редактор российского медиахолдинга «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин подтвердил информацию о том, что сайт белорусской версии газеты kp.by заблокирован из-за публикации интервью с одноклассницей минчанина Андрея Зельцера, который, по неофициальной информации, 28 сентября застрелил сотрудника КГБ и был убит ответным выстрелом.

Фото: КП

По мнению Сунгоркина, «ничего в этой заметке страшного не было». «Там просто девушка — одноклассница этого "стрелка", назовем его так, сотрудника международной IT-фирмы, который застрелил сотрудника КГБ, она сказала два абзаца буквально, четыре предложения о том, что парень был хороший, когда они вместе учились, и всегда за правду стоял. Ну, вот, из-за этих слов заблокировали крупнейший негосударственный медиаресурс сегодня в Республике Беларусь», — заявил Сунгоркин в эфире радио «Комсомольская правда» .

При этом он считает, что решение белорусских властей о блокировке сайта было политическим, «что вещать на территории Беларуси должны только государственные СМИ Республики Беларусь». «Потому что время тревожное, военное, и не надо людям голову морочить всяким негосударственным СМИ», — отметил Сунгоркин.

Он считает, что в Беларуси реализуется «жесткая государственная политика по установлению полного контроля за медиа». «Мы старались быть предельно корректными. Я вам выдам такую тайну, заметка в том виде, которая привела к тому, к чему привела, она на самом деле была на сайте ровно три минуты – с 22:04 до 22:07. В течение трех минут редактор увидел, что заметка не совсем отвечающая нынешним представлениям о всей этой истории, ее переделал, заменил заголовок. Но этих трех минут хватило, нас очень жестко там контролируют. За три минуты она попала уже ко всем, к кому надо попасть. И началась вот эта волна, что мы якобы обеляем преступника, разбойника, злодея», — отметил главред холдинга.

Он подчеркнул, что «по действующему законодательству и юридическим обычаям вполне возможно возникновение уголовного дела за эту заметку». «Я очень жалею, что эту заметку невозможно сейчас прочесть. Потому что любой желающий, если бы она была в открытом доступе, мог бы прочесть и сильно удивиться, за что нынче закрывают самый большой информационный сайт в Беларуси», — добавил Сунгоркин.

По его словам, редакция имеет трудности в работе в Беларуси уже больше года. Главред напомнил, что год назад газета «Комсомольская правда» в Беларуси» прекратила печататься в местных типографиях и испытывает проблемы с распространением.

«Беларусь становится все более осажденной крепостью по политической стилистике. И в рамках этого строительства осажденной крепости там очень жестко относятся к любому слову, которое не санкционировано властью. Там все жестче, жестче, жестче», — отметил Сунгоркин.

Утром 29 сентября сайт газеты «Комсомольская правда» в Беларуси» www.kp.by перестал открываться в Беларуси и за рубежом. При попытке открыть его появляется сообщение о блокировке по решению Министерства информации.

Накануне в провластных телеграм-каналах были опубликованы оскорбительные сообщения, связанные с публикацией изданием интервью с одноклассницей минчанина Андрея Зельцера. По неофициальной информации, 28 сентября он застрелил сотрудника КГБ и был убит ответным выстрелом.

В интервью одноклассница положительно охарактеризовала Зельцера и сказала, что «он всегда был за правду». Позже один из провластных телеграм-каналов написал, что «это будет просто несмываемый позор для Беларуси», если «Комсомольская правда» в Беларуси» продолжит работать.

Главный редактор «КП» Сергей Трефилов воздержался от комментариев. «Разбираемся в ситуации», — сообщил он БелаПАН.

С августа 2020 года «Комсомольская правда» в Беларуси», как и ряд с других негосударственных газет, не имеет возможности печататься в РБ и выпускается в подмосковной типографии. Государственная система распространения не реализует ее по подписке и в розницу. Купить газету можно только в некоторых торговых сетях и у частных реализаторов.