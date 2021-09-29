Минздрав подтвердил повторение суточного рекорда по смертям от коронавируса

За прошедшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 1993 пациента с COVID-19, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. По официальным данным, зафиксировано 15 смертей (повторение суточного рекорда), связанных с коронавирусной инфекцией.

28 сентября пресс-служба сообщила о 1955 новых случаях коронавируса, 27 сентября — о 1946, 26-го — о 1974, 25-го — о 1987, 24-го — о 1994 (суточный рекорд), 23 сентября — о 1973, 22-го — о 1989, 21-го — о 1917 заболевших.

С начала пандемии в стране зарегистрировано 536 097 человек с положительным тестом на COVID-19, выздоровело 517 325 пациентов с ранее подтвержденным коронавирусом.

Отмечается, что за весь период распространения COVID-19 в Беларуси умерло 4129 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 37 432 теста на коронавирус, что в 3,6 раза больше, чем днем ранее (10 387). Всего в стране проведено 8 462 570 тестов.

По информации Минздрава, более 2 млн 98 тыс. белорусских граждан получили первую дозу вакцины против COVID-19, более 1 млн 597 тыс. прошли полный курс вакцинации.