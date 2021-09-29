«Белтелеком» вслед за оператором A1 сообщил о переносе даты повышения тарифов

РУП «Белтелеком» уведомило о переносе даты изменения тарифов на услуги доступа в интернет.

«Информируем о том, что по согласованию с регулятором ранее анонсированное повышение тарифов на услуги доступа в сеть интернет, предоставляемого РУП «Белтелеком» вне пакетных линеек «ЯСНА», «Семейный», «Бизнес-кейс», переносится на 1 ноября 2021 года», —говорится в сообщении госкомпании.

«Белтелеком» планировал повысить тарифы 1 октября. Стоимость должна увеличиться «в среднем на 4 % в пределах, установленных регулятором в соответствии с законодательством», отмечали в компании.

Накануне телеком-провайдер А1 также сообщил, что переносит анонсированное ранее повышение тарифов на ряд услуг связи для физических и юридических лиц: изменения вступят в силу не 1 октября, как планировалось, а 1 ноября.

Такое решение оператор объясняет «договоренностью, достигнутой унитарным предприятием А1 с регулятором». Повышение стоимости основных услуг мобильной связи, как сообщал А1, «составит в среднем 4% в пределах, установленных регулятором в соответствии с законодательством».