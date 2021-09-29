Гомельчанина осудили за «надругательство над государственным флагом»

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Суд Советского района Гомеля 28 сентября приговорил местного жителя Вячеслава Савичева к лишению свободы на один год за «надругательство над государственным символом».

Как сообщает правозащитный сайт spring96.org, ущерб от совершенного преступления оценили в 21 рубль.

По материалам дела, которое рассматривала судья Алина Кошкина, 38-летний Вячеслав Савичев 20 июля этого года в полночь шел по Речицкому проспекту. На здании он заметил флаг.

«Я был выпивший. Решил проверить свои способности — допрыгну ли до флага. Прыгнул, ухватился за него, древко сломалось, флаг упал. Я увидел прохожего, стоявшего на остановке, испугался и оттолкнул флаг ногой», — объяснял на суде обвиняемый.

Прохожим оказался сотрудник милиции, отмечается в сообщении.

Оказалось, что флаг принадлежал коммунальному предприятию, стоил 21 рубль. Обвиняемый купил и отнес им новый флаг.

На суде прокурор упрекала обвиняемого тем, что он нигде не работает. Она просила наказать обвиняемого годом колонии общего режима.

Савичева взяли под стражу в зале суда.

 
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Тэги: репрессии Персона: Вячеслав Савичев Город: Гомель

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