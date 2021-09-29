«Удержание власти насилием столкнуло людей». Тихановская соболезнует родным обоих погибших во вчерашней перестрелке

Светлана Тихановская выразила соболезнования родным обоих погибших во вчерашней перестрелке в квартире на ул. Якубовского в Минске.

«Вчера случилась трагедия. Ее причина в том, что белорусов без суда и следствия бросают в тюрьмы, пытают, дают уголовные статьи за позицию. Закон больше не защищает людей, а люди вынуждены защищать себя сами», — написала белорусский демократический лидер в своем телеграм-канале.

По ее мнению, «удержание власти насилием столкнуло людей, которые в принципе никогда бы не оказались врагами», «оно же привело к ситуации, когда от нас скрывают правду о произошедшем, когда люди не верят «официальным» сообщениям».

«Я хочу выразить соболезнования родным погибших. Смерть любого человека — это огромная потеря. Белорусы не должны умирать из-за нежелания всего лишь одного человека принять реальность и уйти. Дети не должны терять своих отцов, а матери — своих детей. Чтобы этого не происходило, нужно остановить насилие, вернуть в страну честное следствие и суд, освободить и реабилитировать всех политзаключенных и начать диалог с народом. Иначе каждый день промедления — это угроза новых безвинных жертв», — подчеркнула Тихановская.

Вечером 28 сентября пресс-служба КГБ распространила сообщение о гибели своего сотрудника . По данным ведомства, он получил смертельные ранения во время специальных мероприятий «по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности».

«В одной из квартир жилого дома по сотрудникам правоохранительных органов особо опасным преступником из ружья был открыт огонь на поражение, в результате чего сотрудник Комитета госбезопасности был смертельно ранен», — говорилось в сообщении.

Ответным огнем стрелявший был уничтожен, отметили в пресс-службе.

Следственный комитет возбудил дело по п. 10 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса (убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности).

Генпрокуратура сообщила, что провела проверку по факту применения сотрудниками КГБ огнестрельного оружия, повлекшего смерть мужчины.

«Сотрудники КГБ, действуя на основании закона «Об органах государственной безопасности Республики Беларусь», исходя из сложившейся обстановки, в ответ на вооруженное нападение применили огнестрельное оружие, причинив преступнику повреждения, от которых он скончался. Прокурорской проверкой установлено, что сотрудники КГБ действовали в пределах предоставленных прав и в соответствии с законодательством», — заявили в ведомстве.

Также государственные СМИ обнародовали видеозапись перестрелки, снятую снаружи квартиры, силовиками во время взлома двери и после проникновения в квартиру, и внутри — по данным СК, ее организовал сам стрелявший. Кроме того, известно, что съемку на мобильный телефон вела жена стрелявшего, которая также находилась в квартире, однако это видео не было опубликовано. Женщина задержана по подозрению в соучастии в убийстве сотрудника КГБ.