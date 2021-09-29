«Удержание власти насилием столкнуло людей». Тихановская соболезнует родным обоих погибших во вчерашней перестрелке
Светлана Тихановская выразила соболезнования родным обоих погибших во вчерашней перестрелке в квартире на ул. Якубовского в Минске.
«Вчера случилась трагедия. Ее причина в том, что белорусов без суда и следствия бросают в тюрьмы, пытают, дают уголовные статьи за позицию. Закон больше не защищает людей, а люди вынуждены защищать себя сами», — написала белорусский демократический лидер в своем телеграм-канале.
По ее мнению, «удержание власти насилием столкнуло людей, которые в принципе никогда бы не оказались врагами», «оно же привело к ситуации, когда от нас скрывают правду о произошедшем, когда люди не верят «официальным» сообщениям».
«Я хочу выразить соболезнования родным погибших. Смерть любого человека — это огромная потеря. Белорусы не должны умирать из-за нежелания всего лишь одного человека принять реальность и уйти. Дети не должны терять своих отцов, а матери — своих детей. Чтобы этого не происходило, нужно остановить насилие, вернуть в страну честное следствие и суд, освободить и реабилитировать всех политзаключенных и начать диалог с народом. Иначе каждый день промедления — это угроза новых безвинных жертв», — подчеркнула Тихановская.
Вечером 28 сентября пресс-служба КГБ распространила сообщение о
«В одной из квартир жилого дома по сотрудникам правоохранительных органов особо опасным преступником из ружья был открыт огонь на поражение, в результате чего сотрудник Комитета госбезопасности был смертельно ранен», — говорилось в сообщении.
Ответным огнем стрелявший был уничтожен, отметили в пресс-службе.
Следственный комитет возбудил дело по п. 10 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса (убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности).
Генпрокуратура сообщила, что
«Сотрудники КГБ, действуя на основании закона «Об органах государственной безопасности Республики Беларусь», исходя из сложившейся обстановки, в ответ на вооруженное нападение применили огнестрельное оружие, причинив преступнику повреждения, от которых он скончался. Прокурорской проверкой установлено, что сотрудники КГБ действовали в пределах предоставленных прав и в соответствии с законодательством», — заявили в ведомстве.
Также государственные СМИ обнародовали видеозапись перестрелки, снятую снаружи квартиры, силовиками во время взлома двери и после проникновения в квартиру, и внутри — по данным СК, ее организовал сам стрелявший. Кроме того, известно, что съемку на мобильный телефон вела жена стрелявшего, которая также находилась в квартире, однако это видео не было опубликовано. Женщина задержана по подозрению в соучастии в убийстве сотрудника КГБ.