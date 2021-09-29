Почти 600 нелегалов не впустили в страны ЕС за минувшие сутки со стороны Беларуси

За минувшие сутки в страны Европейского союза не впустили 551 мигранта с намерением незаконно пересечь границу со стороны Беларуси.

Пограничная служба Польши в «Твиттере» сообщила, что 28 сентября установлен абсолютный суточный антирекорд — было предпринято 473 попытки нелегального перехода границы с белорусской территории. Ни одного человека в страну не впустили и не задержали.

Телерадиокомпания LRT со ссылкой на Службу охраны государственной границы Литвы сообщила, что в прошедшие сутки обновлен суточный антирекорд сентября — 63 попытки незаконного пересечения границы со стороны Беларуси. Никто пропущен не был. Отмечается, что мигрантов встречали на участках границы, относящихся к Игналинскому, Швенчёнскому, Шальчининкскому и Лаздияйскому районам.

Государственная пограничная охрана Латвии на своем сайте сообщила, что 28 сентября предотвращены попытки незаконного пересечения латвийско-белорусской границы 15 иностранцами.

Отмечается, что с 10 августа, когда в граничащих с Беларусью районах было введено чрезвычайное положение, в Латвию не впустили 1.407 нелегальных мигрантов. За это же время 38 человек были пропущены по гуманитарным причинам. Всего с начала года в стране задержали 390 иностранцев, незаконно пересекших границу.

По мнению главы движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, в создании миграционного кризиса в Литве белорусские власти действуют несамостоятельно и стремятся оказать услугу Кремлю.

9 сентября на пресс-конференции по итогам встречи с Александром Лукашенко президент РФ Владимир Путин заявил , что проблема с мигрантами на границах Беларуси и стран ЕС России не касается, и призвал западных лидеров напрямую общаться с белорусскими властями.

Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

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