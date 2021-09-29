Лукашенко собирается мстить за гибель сотрудника КГБ
«Безнаказанным это не останется» — так Александр Лукашенко прокомментировал смерть сотрудника Комитета госбезопасности, который погиб 28 сентября во время перестрелки в одной из минских квартир. Слова Лукашенко приводит телеграм-канал «Пул Первого».
По информации канала, Лукашенко «вчера мгновенно получил информацию о произошедшем и поручил разобраться буквально посекундно — не все детали были известны». Также он поручил «оказать помощь семье».
Вечером 28 сентября пресс-служба КГБ распространила сообщение о
«В одной из квартир жилого дома по сотрудникам правоохранительных органов особо опасным преступником из ружья был открыт огонь на поражение, в результате чего сотрудник Комитета госбезопасности был смертельно ранен», — говорилось в сообщении.
Ответным огнем стрелявший был уничтожен, отметили в пресс-службе.
Следственный комитет возбудил дело по п. 10 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса (убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности).
Генпрокуратура сообщила, что
«Сотрудники КГБ, действуя на основании закона «Об органах государственной безопасности Республики Беларусь», исходя из сложившейся обстановки, в ответ на вооруженное нападение применили огнестрельное оружие, причинив преступнику повреждения, от которых он скончался. Прокурорской проверкой установлено, что сотрудники КГБ действовали в пределах предоставленных прав и в соответствии с законодательством», — заявили в ведомстве.
Также государственные СМИ обнародовали видеозапись перестрелки, снятую снаружи квартиры, силовиками во время взлома двери и после проникновения в квартиру, и внутри — по данным СК, ее организовал сам стрелявший. Кроме того, известно, что съемку на мобильный телефон вела жена стрелявшего, которая также находилась в квартире, однако это видео не было опубликовано. Женщина задержана по подозрению в соучастии в убийстве сотрудника КГБ.