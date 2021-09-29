Лукашенко собирается мстить за гибель сотрудника КГБ

«Безнаказанным это не останется» — так Александр Лукашенко прокомментировал смерть сотрудника Комитета госбезопасности, который погиб 28 сентября во время перестрелки в одной из минских квартир. Слова Лукашенко приводит телеграм-канал «Пул Первого».

Александр Лукашенко и глава КГБ Иван Тертель / Фото пресс-службы президента носит иллюстрационный характер

По информации канала, Лукашенко «вчера мгновенно получил информацию о произошедшем и поручил разобраться буквально посекундно — не все детали были известны». Также он поручил «оказать помощь семье».

Вечером 28 сентября пресс-служба КГБ распространила сообщение о гибели своего сотрудника . По данным ведомства, он получил смертельные ранения во время специальных мероприятий «по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности».

«В одной из квартир жилого дома по сотрудникам правоохранительных органов особо опасным преступником из ружья был открыт огонь на поражение, в результате чего сотрудник Комитета госбезопасности был смертельно ранен», — говорилось в сообщении.

Ответным огнем стрелявший был уничтожен, отметили в пресс-службе.

Следственный комитет возбудил дело по п. 10 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса (убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности).

Генпрокуратура сообщила, что провела проверку по факту применения сотрудниками КГБ огнестрельного оружия, повлекшего смерть мужчины.

«Сотрудники КГБ, действуя на основании закона «Об органах государственной безопасности Республики Беларусь», исходя из сложившейся обстановки, в ответ на вооруженное нападение применили огнестрельное оружие, причинив преступнику повреждения, от которых он скончался. Прокурорской проверкой установлено, что сотрудники КГБ действовали в пределах предоставленных прав и в соответствии с законодательством», — заявили в ведомстве.

Также государственные СМИ обнародовали видеозапись перестрелки, снятую снаружи квартиры, силовиками во время взлома двери и после проникновения в квартиру, и внутри — по данным СК, ее организовал сам стрелявший. Кроме того, известно, что съемку на мобильный телефон вела жена стрелявшего, которая также находилась в квартире, однако это видео не было опубликовано. Женщина задержана по подозрению в соучастии в убийстве сотрудника КГБ.