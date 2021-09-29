Вторые сутки подряд рубль падает к основным валютам
Три основные иностранные валюты вновь выросли к белорусскому рубль на торгах БВФБ.
Больше всего укрепился доллар. Его плюс составил 0,008 пункта — 2,924 белорусского рубля.
Евро добавил 0,0034 пункта — 3,4452 белорусского рубля, а российский рубль 0,0006 — 3,4452 белорусского рубля за 100 российских.
На прошедшей рабочей неделе (20-24 сентября) на БВФБ сразу четыре из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают
В январе-июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю
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