Вторые сутки подряд рубль падает к основным валютам

/ Экономика
Просмотров: 35

Три основные иностранные валюты вновь выросли к белорусскому рубль на торгах БВФБ.

Больше всего укрепился доллар. Его плюс составил 0,008 пункта — 2,924 белорусского рубля.

Евро добавил 0,0034 пункта — 3,4452 белорусского рубля, а российский рубль 0,0006 — 3,4452 белорусского рубля за 100 российских.

На прошедшей рабочей неделе (20-24 сентября) на БВФБ сразу четыре из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.byпродемонстрировали рост.

В январе-июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю снизился на 3,07% (с 2,5789 до 2,4997). Это четвертый показатель на территории бывшего СССР.

 

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: курсы валют

Другие материалы на эту тему:

Доллар в Беларуси будет дешеветь или дорожать?

Доллар в Беларуси будет дешеветь или дорожать?

Чем грозит стране рост курса доллара

Чем грозит стране рост курса доллара

Нацбанк поручил обеспечить обменники валютой

Нацбанк поручил обеспечить обменники валютой

Пора сдавать валюту? Каким будет курс доллара в конце 2020 года

Пора сдавать валюту? Каким будет курс доллара в конце 2020 года