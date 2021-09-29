Официально: российские военные, которые были на учениях «Запад-2021», покинули Беларусь

Российский военный контингент, принимавший участие в совместных стратегических учениях «Запад-2021» на белорусской территории, убыл к местам постоянной дислокации, сообщает пресс-служба Министерства обороны Беларуси.

«Последний воинский эшелон с военнослужащими и техникой Российской Федерации пересек государственную границу Республики Беларусь», — отметили в военном ведомстве 29 сентября.

О начале вывода привлеченного к учениям контингента с территории Беларуси Минобороны РФ сообщило 16 сентября. Тогда было заявлено, что к возвращению в пункты постоянной дислокации приступили войска и авиация Западного военного округа, воздушно-десантные войска и авиация военно-космических сил России.

Активные этапы учений «Запад-2021» прошли 10—16 сентября на четырех белорусских полигонах (230-й общевойсковой Обуз-Лесновский полигон, 174-й учебный полигон ВВС и войск ПВО Домановский, 210-й Ружанский авиаполигон, Брестский полигон) и девяти российских (Кирилловский, Струги Красные, Мулино, Погоново, Хмелевка, Правдинский, Добровольский, Дорогобуж, Вольский).

В учениях участвовало около 200 тыс. военнослужащих (в том числе около 2 тыс. военных стран ОДКБ, ШОС и ряда государств — в составе коалиционной группировки войск), более 80 самолетов и вертолетов, более 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

К части учений, которая прошла на территории Беларуси, привлекли около 12,8 тыс. человек, в том числе около 2,5 тыс. российских военнослужащих и до 50 казахстанских военных из состава Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. Было задействовано до 350 единиц бронетанковой техники (в том числе около 140 танков), около 110 единиц артиллерии и ракетных систем залпового огня, более 30 самолетов и вертолетов.

На церемонии закрытия 17 сентября на 230-м общевойсковом Обуз-Лесновском полигоне в Барановичском районе (Брестская область) министр обороны Виктор Хренин заявил: учениями послан «четкий и ясный сигнал для коллективного Запада о том, что разговор с позиции силы с народами Беларуси, России, Казахстана — бесперспективен». «Мы нацелены на диалог», — сказал глава Минобороны.