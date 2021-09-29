Заблокирован сайт газеты «Комсомольская правда в Беларуси»

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Накануне в провластных телеграм-каналах были опубликованы оскорбительные сообщения, связанные с публикацией изданием интервью с одноклассницей минчанина Андрея Зельцера. По неофициальной информации, 28 сентября он застрелил сотрудника КГБ и был убит ответным выстрелом.

В интервью одноклассница положительно охарактеризовала Зельцера и сказала, что «он всегда был за правду». Позже один из провластных телеграм-каналов написал, что «это будет просто несмываемый позор для Беларуси», если «Комсомольская правда в Беларуси» продолжит работать.

Главный редактор «КП» Сергей Трефилов пока воздержался от комментариев. «Разбираемся в ситуации», — сообщил он БелаПАН.

С августа 2020 года «Комсомольская правда в Беларуси», как и ряд с других негосударственных газет, не имеет возможности печататься в РБ и выпускается в подмосковной типографии. Государственная система распространения не реализует ее по подписке и в розницу. Купить газету можно только в некоторых торговых сетях и у частных реализаторов.