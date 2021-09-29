Крупнейшие международные правозащитные организации обратились к Минюсту с призывом отозвать иск о ликвидации БХК

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Крупнейшие международные правозащитные организации обратились к Министерству юстиции Беларуси с призывом отозвать иск о ликвидации Белорусского Хельсинкского комитета, чтобы «не допустить прекращения важной работы в интересах защиты прав всех людей в Беларуси».

Обращение подписали Мари Стразерс, директор регионального офиса Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии; Элис Могве, президент Международной федерации за права человека (FIDH); Эндрю Андерсон, исполнительный директор Frontline Defenders; Мария Дале, директор Human Rights House Foundation; Хью Уильямсон, директор отделения Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии.

БХК напоминает, что сначала Министерство юстиции вынесло организации предупреждение за непредставление документов, которые находятся в опечатанном после обыска офисе. Затем подало иск о ликвидации. Согласно исковому заявлению, министерство в результате следственных действий по неназванному уголовному делу получило копии документов, которые, по мнению Минюста, свидетельствуют о представлении БХК недостоверной информации в своем ежегодном отчете.

«Эти материалы еще не оценивались судом в рамках какого-либо уголовного процесса, но министерство хочет на основании копий этих документов ликвидировать организацию», —подчеркнули в БХК.

Судебное заседание по рассмотрению иска минюста в Верховном суде назначено на 30 сентября в 11.00.

В обращении международных правозащитных организаций отмечается: «Мы знаем правозащитников из БХК и работаем с ними на протяжении большей части 26-летнего периода существования этой организации, и самым высоким образом оцениваем их преданность делу защиты прав человека, профессиональную добросовестность и принципиальность».

«Имеет место попытка подвергнуть правозащитное объединение с четвертьвековой историей драконовски карательному и необратимому наказанию c целью добиться прекращения его деятельности. Действия со стороны государства идут вразрез с положениями принятой ООН Декларации о праве и обязанности отдельных групп, лиц и органов общества поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные свободы. Это также нарушает обязательства государства в области обеспечения гарантий свободы выражения мнений и свободы ассоциации по статьям 19 и 22 Международного пакта о гражданских и политических правах, участником которого является Беларусь», — говорится в обращении.

Волонтеры РПОО «Белорусский Хельсинкский комитет» наблюдали за выборами, защищали адвокатов, защищали права белорусов на пенсии в связи с ловушкой страхового стажа, работали для отмены принудительного труда (декреты «о тунеядцах» и «о деревообработке», распределение), вносили предложения, направленные на совершенствование законодательства (например, благодаря БХК было закреплено право свидетеля иметь адвоката), использовали международные правозащитные механизмы для защиты прав человека, продвигали Цели устойчивого развития и многое другое.

Сюжет: Новая атака на СМИ и НГО
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Тэги: БХК правозащитники репрессии

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