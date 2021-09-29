Генпрокуратура оправдала сотрудников КГБ, застреливших минчанина

Генеральная прокуратура провела проверку по факту применения огнестрельного оружия сотрудниками КГБ, повлекшего смерть жителя Минска.

«Установлено, что данный гражданин обоснованно подозревался в совершении особо опасных преступлений, связанных с терроризмом. Сотрудники КГБ с понятыми на основании постановления о проведении обыска, санкционированного заместителем генерального прокурора, прибыли к жилищу подозреваемого», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при подготовке к проведению процессуального действия сотрудники представились жильцам квартиры «представителями правоохранительных органов».

«Неоднократные требования открыть дверь и впустить в жилище, предупреждения о вскрытии запирающих устройств хозяин проигнорировал. После чего правоохранители на законных основаниях вскрыли дверь и вошли в квартиру. Там подозреваемый дважды выстрелил в сотрудников КГБ из огнестрельного оружия, причинив одному из стражей закона огнестрельное ранение, повлекшее смерть», — сообщает Генпрокуратура.

«Сотрудники КГБ, действуя на основании закона «Об органах государственной безопасности Республики Беларусь», исходя из сложившейся обстановки, в ответ на вооруженное нападение применили огнестрельное оружие, причинив преступнику повреждения, от которых он скончался. Прокурорской проверкой установлено, что сотрудники КГБ действовали в пределах предоставленных прав и в соответствии с законодательством», — подчеркивается в сообщении.