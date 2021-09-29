СК: супруга мужчины, застрелившего сотрудника КГБ, задержана по подозрению в соучастии в убийстве
Главное следственное управление Следственного комитета по факту
«Предварительно установлено, что 28 сентября сотрудники органов государственной безопасности проводили специальные мероприятия по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности. На законные требования сотрудников правоохранительных органов 31-летний житель Минска отказался открыть дверь квартиры и заблокировался в ней. Для последующего так называемого хайпа проводил видеосъемку. После проникновения в квартиру сотрудников мужчина открыл огонь из охотничьего ружья в сторону правоохранителей. В результате одному из них причинены телесные повреждения, от которых он скончался в больнице», — говорится в сообщении.
«С учетом характера примененного насилия, вооруженного сопротивления от 31-летнего мужчины, ответным огнем он был ликвидирован. Его 40-летняя супруга, которая также проводила видеосъемку преступления и содействовала его совершению, задержана по подозрению в соучастии убийству сотрудника КГБ. В настоящее время продолжается проведение неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, в том числе направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления. Назначены судебно-медицинские, комплексная криминалистическая баллистическая и иные экспертные исследования», — дополнили в СК.
В ведомстве также отметили, что у погибшего сотрудника 1990 года рождения остались супруга и малолетний ребенок.
«Следственный комитет выражает соболезнования в связи с гибелью офицера и скорбит вместе с родными и близкими. Особо отмечаем, что по каждому факту давления, угроз, попыток их осуществления в отношении сотрудников правоохранительных органов, граждан, выполняющих общественный долг, их близких Следственный комитет совместно с иными правоохранительными органами, как и прежде, будет давать жесткую и принципиальную правовую оценку. Виновные в противоправных проявлениях в отношении должностных лиц будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности», — говорится в сообщении.