Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская получила премию «Борец за свободу» Центра анализа европейской политики (CEPA).

Принимая награду в ходе виртуальной церемонии, Тихановская отметила, что ее уже второй раз присуждают тем, кто борется за свободу в Беларуси: в прошлый раз ее получил литовский государственный и политический деятель Линас Линкявичюс.

«Это ценный знак поддержки со стороны международного сообщества, — сказала она. — Но борьба еще далека от завершения».

Тихановская напомнила, что с августа 2020 года, когда в Беларуси разгорелись протесты после президентских выборов, административным арестам подверглись более чем 36 000 человек; не менее 10 человек погибли. По словам лидера белорусской оппозиции, несмотря на это, стремление белорусского народа жить в свободной стране никуда не исчезло и белорусы продолжают протестовать доступными им способами.

В качестве примера этого непоколебимого стремления к свободе Тихановская привела историю активистки Ольги Золотарь — матери пятерых детей, которая сейчас находится в заключении по обвинениям, которых она не признает. Она — один из 667 человек в Беларуси, признанных политзаключенными. Среди них 75 женщин, и их число продолжает расти с каждым днем.

«Именно этим людям я хотела бы посвятить эту награду, — сказала Тихановская. — Я призываю демократическое сообщество создать системы помощи гражданскому обществу Беларуси, особенно правозащитникам, журналистам и активистам. Мы должны убедиться, что санкции работают, а лазейки устраняются».