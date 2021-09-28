Оператор А1 переносит повышение тарифов на услуги мобильной связи на месяц позже

Телеком-провайдер А1 переносит анонсированное ранее повышение тарифов на ряд услуг связи для физических и юридических лиц: изменения вступят в силу не 1 октября, как планировалось, а 1 ноября, сообщает пресс-служба компании.

Фото: А1

Такое решение оператор объясняет «договоренностью, достигнутой унитарным предприятием А1 с регулятором».

Таким образом, 1 ноября изменятся абонентская плата на тарифных планах для физических и юридических лиц, стоимость вызовов на некоторых тарифах, стоимость интернет-трафика сверх включенного в абонентского плату для юридических лиц, а также стоимость услуг в роуминге и международных вызовов.

Все остальные изменения вступят в силу в ранее анонсированный срок.

Повышение стоимости основных услуг мобильной связи, как сообщал А1, «составит в среднем 4% в пределах, установленных регулятором в соответствии с законодательством».