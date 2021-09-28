Беларусь и Украина создали деловой совет

По инициативе Украинского союза промышленников и предпринимателей 27 сентября было подписано соглашение о создании Белорусско-украинского делового совета.

Фото: посольство Беларуси в Украине

Как сообщает Республиканский союз промышленников и предпринимателей, подписание состоялось в ходе видеоконференции с участием руководителей ведущих бизнес-союзов и отраслевых ассоциаций Беларуси и Украины, а также посла Беларуси в Украине Игоря Сокола и посла Украины в Беларуси Игоря Кизима.

Целями совета провозглашены содействие экономическому развитию и сотрудничеству Украины и Беларуси путем поощрения диалога между украинскими и белорусскими предприятиями, развитие частных и предпринимательских инициатив, направленных, в том числе, на совместное участие в двусторонних или многосторонних проектах, выработка рекомендаций правительственным структурам Украины и Беларуси по вопросам стратегии и практических мер, необходимых для укрепления украинско-белорусских деловых отношений, а также поиск новых направлений взаимовыгодного сотрудничества.

Совет создает дополнительные возможности для диалога и общения представителей деловых кругов путем организации украинско-белорусских форумов, семинаров, круглых столов, конференций, выставок, ярмарок, визитов бизнес-делегаций, встреч представителей компаний и предприятий, по итогам работы которых должны подготавливаться совместные предложения, направленные на интенсификацию торгово-экономических связей, достижение позитивных сдвигов в общественном мнении Украины и Беларуси в отношении роли и перспектив сотрудничества двух стран.

Пресс-служба посольства Беларуси в Украине сообщила, что с белорусской стороны в состав совета вошли: Республиканская ассоциация предприятий промышленности «БелАПП», РОО «Белорусская научно-промышленная ассоциация», Республиканский союз промышленников и предпринимателей, РУП «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен» МИД, ГУ «Администрация Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень"». С украинской стороны: Украинский союз промышленников и предпринимателей, ассоциация «Лига машиностроителей и работодателей Украины "Укрмашбуд"», Украинская аграрная конфедерация, Союз химиков Украины, украинская ассоциация предприятий легкой промышленности «Укрлегпром».

Telegram

Viber