При запуске установки замедленного коксования на «Нафтане» загорелось дизтопливо

На новополоцком предприятии «Нафтан» во время запуска установки коксования произошло возгорание дизтоплива.

«Сегодня при запуске установки замедленного коксования на территории ОАО "Нафтан" в Новополоцке Витебской области произошел выход дизельного топлива с последующим его загоранием. Происходит факельное горение на отметке +3 метра», — указано в сообщении пресс-службы МЧС.

В ведомстве также сообщили, что пожар локализован.