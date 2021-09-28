При запуске установки замедленного коксования на «Нафтане» загорелось дизтопливо

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На новополоцком предприятии «Нафтан»  во время запуска установки коксования произошло возгорание дизтоплива.

«Сегодня при запуске установки замедленного коксования на территории ОАО "Нафтан" в Новополоцке Витебской области произошел выход дизельного топлива с последующим его загоранием. Происходит факельное горение на отметке +3 метра», — указано в сообщении пресс-службы МЧС.

В ведомстве также сообщили, что пожар локализован.
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Тэги: Нафтан МЧС возгорание Город: Новополоцк

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