Минчанин застрелил ворвавшегося в его квартиру сотрудника КГБ

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По предварительной информации, минский айтишник Андрей Зельцер, работающий в EPAM Systems, застрелил сотрудника КГБ.

Пресс-служба КГБ сообщила, что во время «отработки адресов» жилец одной из минских квартир оказал сопротивление силовикам, открыв огонь. Сотрудник КГБ получил смертельное ранение.

Выстрелившего минчанина убили силовики.

По предварительной информации, убитый житель квартиры — Андрей Зельцер, сотрудник EPAM Systems.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело.

 

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Тэги: КГБ стрельба Персона: Андрей Зельцер

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