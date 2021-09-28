Две девочки взломали магазин из-за запрета родителей дружить и выпили водки

В Щучинском районе две несовершеннолетние школьницы, 10 и 12 лет, ограбили магазин, сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома. Они вынесли оттуда не только сладости и игрушки, но также спиртное и сигареты.

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Около полуночи, вооружившись ножами, они выбрались из дома через окно, и встретились у частного продуктового магазина. Одна девочка стала вырезать в пластиковой двери отверстие, вторая подсвечивала ей фонариком. Вскрыв первую дверь, одна из подруг засунула в отверстие руку и открыла замок, после чего они взломали и вторую дверь.

Оказавшись внутри магазина девочки совершили крупное хищение находящихся внутри продуктов питания и игрушек, но на этом не остановились, прихватив с собой бутылку водки, шампанского и 20 блоков сигарет. Всего из магазина было похищено около 20 пакетов с продуктами питания на общую суму около 200 рублей. С добытыми пакетами подруги направились в подвал дома одной из них, где употребили немного похищенной водки, после чего легли спать.

К ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей привлекли их родителей.