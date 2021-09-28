Уровень вакцинации разделил Европу на восток и запад

Наибольший показатель вакцинации от коронавируса наблюдается на западе Европы, в то время как на востоке он — наименьший.

В 27 странах Евросоюза средний уровень COVID-вакцинации взрослого населения превышает 70%, но политики и специалисты обеспокоены разрывом между западом и востоком, пишет «Голос Америки» .

Отмечается, что в то время как Португалия по уровню вакцинации от коронавируса — одна из первых в мире, низкие уровни вакцинации остаются на восточном крае Европы. По состоянию на 26 сентября почти 88% португальцев уже имеют прививки по крайней мере одной дозой, но, например, в Украине этот уровень составлял чуть больше 16%.

На данный момент Украина находится в пятерке стран Европы с самыми высокими показателями смертности людей после диагноза COVID-19 — это 114 смертей в среднем ежедневно за последнюю неделю.

Медлительность украинской вакцинации объясняют тем, что Украина не может пользоваться возможностями, которые имеют страны-члены ЕС. Однако статистика показывает, что даже соседние с Украиной страны, входящие в ЕС, заметно отстают от западных партнеров. Худшие показатели в ЕС наблюдаются в Болгарии — 22% и Румынии — 33% вакцинированных. Немного лучше ситуация выглядит в Словакии — 44% и в Польше — 52%, но это значительно меньшие показатели по сравнению не только с Португалией, но и с такими странами, как Испания — 80%, Дания — 77%, Франция — 74% или Германия — 67%.