Александр Лукашенко создаст отдельную рабочую группу по доработке проекта новой Конституции — соответствующее распоряжение подготовит его администрация. Об этом Лукашенко заявил 28 сентября на расширенном заседании конституционной комиссии, где были представлены предложения по изменениям в документ.

«Я буду с ними (с группой. — ред.) часто встречаться, чтобы ответить на какие-то вопросы. А потом, перед внесением на всенародное обсуждение того проекта, мы с вами в таком же составе соберемся», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

По его словам, конституционная комиссия при этом распускаться не будет и продолжает работать. «Группу вы будете знать. Вносите вы тоже туда свои предложения. Группа юристов после всенародного обсуждения каждую строчку просмотрит и окончательно юридическим языком пропишет документ, который будет выноситься на референдум», — подчеркнул Лукашенко.

В рабочую группу должны войти специалисты, включая экономистов и управленцев, добавил он.

Как сообщалось, на заседании Лукашенко заявил, что изменения затрагивают практически все разделы Конституции. Он согласился с закреплением в Конституции «сохранения исторической правды и памяти о подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны», одобрил предложения «оставить незыблемыми конституционные принципы, направленные на обеспечение суверенитета и территориальной целостности Беларуси», «сохранить преемственность социальной политики государства».

По словам Лукашенко, одно из предложений касается перераспределения полномочий президента, парламента и правительства, устанавливает конституционный статус Всебелорусского народного собрания (ВНС), Центризбиркома.

В то же время Лукашенко отметил , что в проекте документа много проблемных вопросов. В частности, он не нашел в нем переходных положений о том, как будут действовать органы власти после принятия Конституции, как будет формироваться ВНС и как будет работать уполномоченный по правам человека. Кроме того, в проекте «не предусмотрены декреты» и непонятно, «что будет с уже изданными», неясен механизм проведения выборов в единый день голосования при досрочном роспуске палат парламента.

По мнению Лукашенко, в Конституции необходимо учитывать в том числе «уроки событий прошлого года, когда оппоненты пытались фактически разрушить страну». «Мы после прошлого года понимаем, что их допустить к власти нельзя. Потому что это не только нас ликвидируют. Ладно бы нас… Уничтожат страну! Поэтому Конституция новая должна учитывать эти нюансы. И это больше будет относиться к органам власти, их полномочиям, функциям», — сказал он.

Референдум по принятию новой редакции Конституции состоится не позднее февраля 2022 года, добавил Лукашенко.

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