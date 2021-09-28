Виктору Бабарико запретили выполнять физические упражнения на перерывах в работе

Осужденному бывшему банкиру и экс-претенденту на пост президента Беларуси Виктору Бабарико запрещают выполнять физические упражнения на перерывах в работе и не передают письма, сообщил БелаПАН адвокат Евгений Пыльченко.

По его словам, Бабарико запретили делать физические упражнения во время официальных десятиминутных перерывов на работе. «Такой запрет явно выходит за пределы полномочий должностных лиц, не основан на праве и создает условия для ухудшения самочувствия», — прокомментировал защитник.

Также, добавил Пыльченко, за прошлую неделю его подзащитному не передали ни одного письма. «Несмотря на все это Виктор Дмитриевич передает всем привет, ждет писем и будет рад всем ответить», — сказал он.

Пыльченко также сообщил, что жалоба на приговор Верховного суда в порядке надзора находится в процессе подготовки.

Как сообщалось, в августе в исправительной колонии № 1 (Новополоцк, Витебская область), где Бабарико отбывает наказание, он получил новую должность в пекарне. По информации защитников, условия нахождения экс-банкира в колонии ухудшились из-за высокой температуры (превышает 30 градусов) и недостаточной вентиляции в пекарне.

Несмотря на обращение защиты, проблема до сих пор не решена.

6 июля Верховный суд приговорил экс-руководителя «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико к 14 годам лишения свободы, признав виновным по двум статьям Уголовного кодекса: получение взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 430) и легализация средств, полученных преступным путем (ч. 2 ст. 235).

Весной 2020 года Бабарико заявил о президентских амбициях. В его инициативную группу вошло около 10 тыс. человек. Бывший банкир был задержан 18 июня 2020 года, с тех пор он в заключении, как и его соратники, в частности Мария Колесникова и Максим Знак.

Виктор Бабарико признан правозащитным сообществом политзаключенным.

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