Верховный суд ликвидировал международное ОО «Гендерные перспективы»

Верховный суд 28 сентября принял решение о ликвидации международного общественного объединения «Гендерные перспективы», сообщила организации на своей странице в «Фейсбуке».

Фото: genderperspectives.by

«Это несправедливое решение не может зачеркнуть 11 лет тяжелой, не всегда благодарной, но очень увлекательной работы замечательной команды профессиональных специалисток», — заявляет объединение.

В «Гендерных перспективах» выразили недоумение по поводу признания работы организации «неэффективной и даже преступной после стольких лет тесного сотрудничества с государством, бесконечного участия во всевозможных советах, рабочих группах, координационных механизмах, совещаниях».

Организация предполагает, что из решения о ликвидации следует, что государству сегодня «нет дела до потребностей огромного количества женщин, которые переживают домашнее насилие или дискриминацию по полу».

«Несмотря на это, именно сегодня мы хотим еще раз поблагодарить всех наших партнерок и партнеров из некоммерческих организаций, международных институтов, медиа и даже государственных органов и учреждений за многолетнее сотрудничество, за любовь к людям и желание им помочь, за смелость и неравнодушие, за умение не сдаваться и идти вперед вопреки всему. Бесконечное восхищение мы выражаем всей нашей команде, о работе с которой можно только мечтать. Но самая большая благодарность — нашим клиенткам и клиентам, женщинам, чьи боль и слезы научили нас работать и создавать ту страну, в которой уважают людей и законы. И которой Беларусь обязательно станет», — отмечает объединение.

15 июля организация сообщила о вынужденной приостановке работы общенациональной горячей линии для пострадавших от домашнего насилия. За 10 лет работы на линию поступило около 15 тысяч звонков.

МОО «Гендерные перспективы» было создано в Беларуси в 2010 году. Организация оказывала содействие по проблемам домашнего насилия, дискриминации на рынке труда, гендерного равенства. Одним из основных направлений работы было предупреждение семейно-бытового насилия. На базе объединения функционировала общенациональная горячая линия для пострадавших от домашнего насилия.

Кроме того эксперты организации занимались лоббированием белорусского законодательства, межведомственным взаимодействием и продвижением идей гендерного равенства, организацией и проведением различных мероприятий, тренингов и семинаров на тематику гендера.

По информации белорусских правозащитников, в Беларуси власти продолжают ликвидировать организации гражданского общества. 30 июля Александр Лукашенко заявил о 185 неправительственных «деструктивных структурах, представляющих потенциальную угрозу национальной безопасности, в том числе представительство иностранной некоммерческой организации, 71 республиканское и местное общественное объединение, 113 учреждений». В настоящее время известно более чем о 130 ликвидированных или находящихся в процессе ликвидации НГО. Под репрессии попали международное объединение «Згуртаванне беларусаў свету "Бацькаўшчына"», Белорусская ассоциация журналистов, Белорусский ПЕН-центр, благотворительный фонд «Имена», Союз белорусских писателей, Белорусский Хельсинкский комитет и десятки других организации.

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